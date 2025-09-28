İstanbul Esenyurt’ta bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride uçtu. Demir bariyerleri aşan araç kullanılamaz hale gelirken, bir motosikletli ise kazadan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza ve motosikletlinin korku dolu anları ise kask kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı meydan alt geçidinde yaşandı. İddiaya göre süratli şekilde ilerleyen bir aracın sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç demir korkulukları biçerek karşı yöne uçtu. O sırada sol şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsü ise karşı şeride uçan araca çarpmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza anı ve motosikletlinin korku dolu anları kask kamerasına anbean yansıdı.