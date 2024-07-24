Esenyurt’ta eli sargılı bir şahıs, erkek berberini kurşunlayıp kaçtı. Kaçtığı sırada rastgele ateş etmeye devam eden şüphelinin silahından çıkan kurşunlar bir börekçi ve döner dükkanına isabet etti. Saldırı anı kameraya yansırken, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay pazartesi gece saatlerinde Çınar mahallesi Sivas Kongre caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzü kapalı ve eli sargılı bir şahıs cadde üzerinde bulunan erkek berberinin önüne gelerek ateş etmeye başladı. Etrafındaki insanlara aldırış etmeyerek silahını ateşleyen şüpheli daha sonra koşarak kaçmayan başladı. Bu sırada sağa sola rastgele ateş eden şahsın silahından çıkan kurşunlar börekçi ve döner dükkanına isabet etti.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Olay sonrası caddede büyük panik yaşanırken, şüphelinin saldırı anı bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Soğukkanlılık ile berber dükkanının önüne gelen şahıs , sargılı eline rağmen defalarca silahını ateşlediği görülüyor.

Polis ekipleri olay sonrası geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı.