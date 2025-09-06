Esenyurt’ta bir esnaf ve vatandaş arasında park yeri nedeniyle kavga çıktı. Tarafların birbirlerine saldırdığı ve vatandaşların ayırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi 1973 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir esnaf ve vatandaş arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine saldırırken, mahalleli sokağa indi. Saldırganlar, vatandaşların müdahalesinin ardından güçlükle ayrıldı. Öte yandan, esnaf ve vatandaşın park yeri kavgası ise cep telefonu kamerasına yansıdı.