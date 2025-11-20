Olay, dün akşam saat 19.16 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi Saka Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13 yaşındaki Eren Yılgın, evde yalnız olduğu sırada annesi tarafından baygın halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Eren Yılgın’ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Yılgın’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheli ölüm nedeniyle evde ve çevrede inceleme yaparak olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, cenaze otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Cenaze burada yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Yılgın’ın cenazesi ikindi namazını müteakip Esenyurt Uhud Camii’nde kılın cenaze namazının ardından defnedilecek.