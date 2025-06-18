Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, hizmete açılan Esenyurt Kadın Sanat ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet edip taleplerini dinledi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, hizmete açılan Esenyurt Kadın Sanat ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Eski belediye binasında hayata geçirilen merkezde, kadınların el emeğiyle ürettiği birbirinden güzel ürünleri inceleyen Aksoy, kursiyerlerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Onlarca farklı el sanatları branşında yüzlerce kadına eğitim veren merkezde kurslar, yaz dönemi boyunca da aralıksız sürecek. Hem sosyal hem de ekonomik anlamda kadınlara destek olan merkez, Esenyurtlu kadınların üretime katılımını teşvik etmeyi sürdürüyor.

Merkezde verilen hizmetleri yerinde inceleyen Başkan Vekili Can Aksoy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hem hobi edinmelerini hem de ekonomik kazanç sağlamalarını desteklediğimiz bu kurslarımızı daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca merkezimizde hizmet vermeye başlayan yeni birimlerimizi de yerinde inceledik. Esenyurt’umuza en iyi hizmeti sunabilmek adına altyapımızı güçlendirmeyi sürdürüyoruz."

Kadınların yeteneklerini geliştirmeleri ve üretime katılmaları için sunduğu imkânlarla sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Verilen bu hizmetten memnun olduğunu dile getiren kursiyer Emine Düzgün, "Çok memnun kaldık. Çok güzel. Öğretmenlerimiz çok iyiler. Başkanımıza bize böyle bir imkân sağladığı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Eylül Arıkan ise şöyle konuştu: "Burası çok güzel. Alan olarak da çok iyi özellikle böyle büyük masalar çok işimize yarıyor kalıp çıkardığımız için. Makinelerimiz de çok güzel. Burada kıyafet dikiminin tüm inceliklerini öğreniyoruz."