ABD-İran arasında bugün İsviçre'de yapılması beklenen görüşme iptal edildi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Bürgenstock kasabasında ABD-İran arasında yapılması beklenen görüşmenin yapılmayacağını duyururken, görüşmenin neden iptal edildiğine dair ayrıntı paylaşmadı.

Beyaz Saray tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada ise, İsviçre'deki görüşmede ABD heyetine başkanlık edecek olan ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in İsviçre seyahatinin iptal edildiği bildirilerek, “Başkan Yardımcısı’nın basın toplantısında da belirttiği gibi, yaklaşan teknik görüşmelere ilişkin planlar henüz kesinleşmedi ve ABD heyeti, ilk fırsatta yola çıkmaya hazır. Ancak bu müzakerelerin lojistik düzenlemeleri hiçbir zaman basit ya da öngörülebilir olmamıştır. Şu an itibarıyla Başkan Yardımcısı bu gece yola çıkmayacak. Sonraki adımlarla ilgili somut bir gelişme olur olmaz sizleri bilgilendireceğiz. Teknik görüşmelerin bir an önce başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.



İran tarafından ise görüşmenin iptaline dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İran basını, Beyaz Saray'ın açıklamasından önce İranlı müzakerecilerin öncelikle ABD'nin anlaşmayı uygulamaya koyduğuna dair işaretler görmek istediğini ve İran heyetinin İsviçre'ye gidip gitmeyeceğinin netleşmediğini aktarmıştı.



İmza töreni iptal edilmişti

İsviçre Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İran ve ABD arasındaki mutabakat zaptının İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmesinin ardından İsviçre'de yapılması beklenen imza töreninin iptal edildiğini açıklamıştı. Bakanlık, heyetlerin bugün ilk tur müzakereler için bir araya geleceği ifade etmiş, "Mevcut durum, ABD ve İran'ın arabulucu ülkeler Pakistan ve Katar ile sürece dahil diğer ülkelerle birlikte yarın Bürgenstock'ta anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ilk müzakereleri gerçekleştirmek üzere bir araya gelmesidir" demişti.