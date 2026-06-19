Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki temaslarını hızlandırdı. Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık koltuğuna yeniden oturmasına karşı çıkan Özgür Özel ve ekibiyle arasındaki gerilim ise her geçen gün daha da tırmanıyor.

'OSMANLI' ÇIKIŞI GÜNDEM OLMUŞTU

Parti içinde ihraç süreci başlarken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar da gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu’nun, "Osmanlı'nın topraklarına bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada kendi kişiliğini geliştirmek zorundadır. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı" sözleri dikkat çekmişti.

"O GECE UYKUM KAÇTI, UYUYAMADIM"

Bugün katıldığı programda açıklamalarda bulunan Özel ise ilk defa bir konu için uyuyamadığını açıklayarak; "Stresin en yüksek olduğu zamanda vurur kafamı yatarım. Ben butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum. Partiye sabah saldıracaklarmış, saat 7’de geliyorlarmış dediler. Yattım uyudum. Sırrı Süreyya'nın cenazesinde biri geldi saldırıda bulundu. O gece yattım uyudum. Kemal Bey'in metninde Osmanlı coğrafyasına büyümek vurgusundan sonra ben uyku uyuyamadım. Uykum kaçtı benim" dedi.

"MİLLETE SORACAĞIM"

Yeni parti kuracağı iddialarına da değinen Özel, şunları söyledi: "Son çaba da boşa çıkarılırsa millete soracağım. Ben ne taraftan yürüyeyim? Yani yol bitti. Ne taraftan gidilecek diyeceğim. Onlar bana bir yol gösterecekler. Ondan çok eminim. Ama onu öyle hani gecikmeden veya uzatarak yapacak değilim."