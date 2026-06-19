ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan, D Grubu’ndaki ikinci maçlarla sürüyor. Turnuvadaki ilk karşılaşmasında Avustralya’ya 2-0 mağlup olarak taraftarlarını üzen A Milli Futbol Takımımız, gruptaki kaderini belirleyecek kritik mücadelede Paraguay karşısına çıkacak.

TAM KADRO SAHADA OLACAĞIZ

Kritik mücadele öncesi A Milli Takım’dan gelen haberler moralleri yükseltti. Ay-Yıldızlılarda Paraguay maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmazken, teknik direktör Vincenzo Montella’nın sahaya en güçlü kadrosuyla çıkıp galibiyet hedefleyeceği ifade ediliyor.

FORVETTE KEREM AKTÜRKOĞLU

Montella’nın son taktik çalışmada Kerem Aktürkoğlu’nu forvette denediği ve Paraguay karşılaşmasında da yıldız futbolcuya bu bölgede görev vermeyi planladığı öne sürüldü.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Paraguay: Gill, Caceres, Gomez, Alderete, Alonso, Cubas, Gomez, Almiron, Mauricio, Ensico, Sanabria.