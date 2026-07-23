İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir şahıs, sokak ortasında 2 gence silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, mermilerin bazıları çevredeki binalara isabet etti.

Olay, saat 16.15 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, pusu kurarak husumetlilerini bekledi. Saldırgan, sokağa geldiklerinde 2 genci kurşun yağmuruna tuttu. Gençler vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. 8 el ateş ettiği öğrenilen saldırgan olayın ardından koşarak kaçarken, mermilerden bazıları da çevredeki binalara saplandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yaralı halde yerde yatan gençlerin o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.