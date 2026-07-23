Sakarya'da jandarma ekiplerince Karasu, Serdivan ve Hendek ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde satışı yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takibin ardından Karasu, Serdivan ve Hendek ilçelerinde belirlenen 5 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 300 gram kubar esrar, 50 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 62 gram metamfetamin, 3 kök kenevir bitkisi, 1 adet iklimlendirme sistemi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet bıçak ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 395 TL nakit para bulundu.

2 şüpheli cezaevine gönderildi

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.