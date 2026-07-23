Olay, 17 Temmuz Cuma günü saat gece 00.00 sıralarında Beyoğlu Galata Şahkulu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelde yaklaşık 1 yıldır aşçı olarak görev yapan Esmanur Polat (22), henüz belirlenemeyen bir nedenle otelin 5’inci katında bulunan teras bölümünden aşağı düştü.

Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Polat, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Esmanur Polat, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.