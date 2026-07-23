Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4 Temmuz'da 2 kişinin hayatını kaybettiği apartman dairesindeki patlamaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Patlama sırasında binanın önünde bulunan 3 kişinin üzerlerine düşen beton parçalarından son anda kaçarak kurtulduğu görüldü.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde 4 Temmuz'da 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada bina çevresine beton ve moloz parçaları savrulmuştu. Patlamada dairede bulunan Caner Meriç ile Suriye uyruklu Muhammed El Hüseyin hayatını kaybetmişti. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, apartmanın önünde bekleyen 3 kişinin patlamayla birlikte üzerlerine doğru gelen beton parçalarını fark ederek hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.