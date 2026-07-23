Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcen görüntü yayınlama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Soydaş, İstanbul'da gözaltına alındı.

Soydaş, emniyetteki işlemlerinin ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınarak, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre Soydaş ifadesinde şu sözlere yer verdi:

“Benim abonelik içeriklerimde de herhangi bir müstehcen içerikli paylaşım yapmadım. O paylaşımları herkes benim yaptığımı sanıyor.

Benim üzerimden yapılan yapay zeka fotoğraflarından dolayı herkes böyle sanıyor. Hatta benim yapay zeka ile yapılmış bir fotoğrafta dört parmaklı ayak resmi paylaşılmıştır.

Orada görülen elbise bile benim elbisem değildir. Bu benim üzerime yapılan bir karalama ve insanları yanıltmaya yönelik paylaşımlardır.

Bana sormuş olduğunuz paylaşımdaki söz konusu elimde içecek olan fotoğraftaki içeceğin alkol olduğuna ilişkin herhangi bir belirti yoktur.

Sanırım sadece köpüğünden dolayı alkol olarak algılanmıştır.

Ben bu paylaşımın o şekilde algılandığını görünce bu paylaşımın benim inancıma ve görüşlerime uygun olmadığını fark ettim ve paylaşımı kaldırdım.”