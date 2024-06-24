Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların yoğun talep gösterdiği kurban satış pazarında hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. İş makineleri ile temizlenen pazarı dezenfekte eden ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kireçleme çalışması yaparak alanı günlük kullanıma uygun hale getirdi.

Esenyurt Belediyesi vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmeleri için Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde, 72 bin metrekarelik alanda altyapısı ve üstyapısı özenle hazırlanan kurban pazarında temizlik çalışmaları yaptı. Bayram süresi boyunca vatandaşlara ve besicilere kaliteli hizmet sunan kurban satış pazarı iş makineleri ile temizlendi, mikrop oluşumuna karşı dezenfekte edilerek kireçlendi. Sıcak havalarla birlikte oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçen ekipler pazarı gelecek sene Kurban Bayramı’na hazır hale getirerek çalışmalarını tamamladı.

Atık gübreler park ve bahçelerde kullanılacak

Hem halk sağlığını hem de çevreyi korumayı amaç edinen Esenyurt Belediyesi, kurban satış alanında biriken hayvansal atıkları dönüştürerek organik gübre elde ediyor. Ekipler tarafından iş makineleriyle toplanan atıklar toprak altına gömülüyor. Bir yıl toprak altında bekletilen atıklar, belediyenin park ve bahçe çalışmalarında gübre olarak kullanılmak üzere ekosisteme kazandırılıyor.