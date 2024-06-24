Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım'ın dün akşamki antrenmanında dizine darbe alan milli kaleci Doğan Alemdar'ın sağlık kontrolleri tamamlandı. Yapılan tetkiklerin ardından, Doğan Alemdar’ın sol dizindeki ön çapraz bağın koptuğu belirlendi. Bu durum nedeniyle Alemdar, tedavi sürecinin bir sonraki aşamasına geçmek için kamptan ayrıldı.

Bu gelişmenin ardından, 2024 Avrupa Şampiyonası yolunda kaleci kadrosunun güçlendirilmesi amacıyla, RAMS Başakşehir'in Bursalı file bekçisi Muhammed Şengezer'in A Milli Takım kampına davet edildiği bildirildi.