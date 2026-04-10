Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçenin ihtiyaçlarını ve planlanan projeleri değerlendirdi. Toplantıda, Zafer Mahallesi'nde çalışmalarına başlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü projesi öne çıkarken, muhtarlar projenin bu zamana kadar neden yapılmadığının sorgulanması gerektiğini vurgulayıp, vatandaşlarla birlikte tam destek verdiklerini ifade etti.

Esenyurt Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, mahallelerin öncelikli sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Toplantıda söz alan muhtarlar, kendi mahalleleriyle ilgili talepleri doğrudan Başkan Vekili Aksoy'a iletti. Görüşmelerde Zafer Mahallesi'nde Recep Tayyip Erdoğan Parkı bitimindeki kamu arazisi üzerinde zemin etüdü çalışmalarına başlanan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Muhtarlar, hızla artan nüfus dikkate alındığında bu yatırımın büyük bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak projeye tam destek verdiklerini ifade etti.

Toplantıda ayrıca planlanan ve devam eden yatırımlar da kapsamlı şekilde ele alındı. Kadın ve Çocuk Hastanesi, Esenyurt Adalet Sarayı ve Beşli Lise Kampüsü gibi önemli projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı. Aksoy, sosyal tesisler ve sahadaki çalışmalarla ilgili bilgi verirken, belediyeye ait temizlik filosunun ardından Fen İşleri ve Destek Hizmetleri birimlerinin kullandığı araçların da bundan sonraki süreçte resmi plakaya dönüştürüleceğini açıkladı.

'Halkımızla istişare ederek bu kararı aldık'

Başkan Can Aksoy, Esenyurt'ta çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını belirterek, 'Bu kadar büyük bir ilçede ilçe emniyet müdürlüğünün bir AVM içinde hizmet vermesi zor bir durum. Mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla istişare ederek bu süreci başlattık. Herkes güvenli bir ortamda yaşamak istiyor' dedi.

'Vatandaşlar emniyet müdürlüğü yatırımını destekliyor'

Muhtarlar, Aksoy'un göreve geldiği günden bu yana ilçenin sorunlarına çözüm üretme konusunda önemli adımlar attığını belirterek teşekkür etti. Özellikle Zafer Mahallesi ve çevresinde yaşayan vatandaşların İlçe Emniyet Müdürlüğü projesinden memnun olduğu ifade edildi. Zafer Mahallesi Muhtarı Şener Demirbilek, mahallede projeye yönelik herhangi bir olumsuz geri dönüş almadıklarını belirterek vatandaşların emniyet müdürlüğü yatırımını desteklediğini söyledi. Akşemseddin Mahallesi Muhtarı Nurhan Çetin ise bölgede şikayet olmadığını, aksine esnafın projeden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

'Emniyet binasının daha önce yapılmamış olmasını sorgulamalıyız'

Saadetdere Mahallesi Muhtarı Yavuz Zilek, projenin bölge için önemli bir kazanım olacağını ifade etti. Akevler Mahallesi Muhtarı Süleyha Karademir ise emniyet binasının daha önce yapılmamış olmasının sorgulanması gerektiğini belirterek, projeyi eleştiren yaklaşımlara katılmadığını söyledi. Karademir, 'Ayrıca bir kadın ve bir anne olarak kapalı durumda olan Reyap Hastanesinin ilçeye kadın ve çocuk hastanesi olarak kazandırılmasını çok faydalı buluyorum' diyerek katkılarından dolayı Başkan Vekili Aksoy'a teşekkür etti.