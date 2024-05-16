Esenyurt’ta bulunan Fly Butik Rezidansta oturan site sakinlerine şiddet uygulayan yönetici polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

Esenyurt’ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde bulunan 212 daire ve 15 dükkandan oluşan Fly Butik Rezidans isimli site, geçtiğimiz yıl bir suç örgütünün çökmesiyle gündeme gelmişti. 212 daireli sitede 850 kişiye daire satan suç örgütüne yönelik polis operasyonu düzenlemiş ve 26 kişi tutuklanmıştı. Yeni oluşan yönetimde yer alan Vedat Oral, yanına bir başka yöneticiyi de alarak yabancı uyruklu site sakinlerini tehdit etti ve şiddet uygulamıştı. Site yönetiminin 35 bin liralık borcu nedeniyle elektriğini kestiği bir başka şahıs Ahmet Turgut ise, elektrik odasını kurşunlayarak kaçak elektrik çekmişti.

Site yöneticisi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

Kavga ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine giderek çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde sitede ikamet eden ve 4 adet dairesi olduğu öğrenilen Ahmet Turgut isimli şahsın, site giderlerini ödemediği gerekçesi ile site yönetimi tarafından daire elektriğinin kesildiği öğrenildi.

Turgut da yaşanan durum karşısında ruhsatlı silahının kabzası ile elektrik panosuna vurması sonucu silahının ateş aldığı anlaşıldı. Çalışmalar çerçevesinde Ahmet Turgut evinde silahla birlikte gözaltına alındı. Turgut sorgusunda site yönetiminin kendisi ve sitede ikamet eden kiracılar ile sürekli problem yaşadığı gerekçesiyle tartışma yaşadıkları öğrenildi. Şahıs, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.