Edinilen bilgiye göre Ertuğrulgazi Mahallesi Ata sokak üzerinde sobanın üzerinde kaynayan sıcak suyu Hülya A. kovanın içine doldurdu. Odanın içinde oyun oynayan Alparslan A.(2) bir anda kaynar su dolu kovanın içine düştü. Annesi tarafından kovanın içinden çıkarılan küçük çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından bütün vücudundan yanıklar oluşan küçük çocuk, annesinin kucağında, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç