Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçedeki sokak hayvanlarının sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Esenkent ve Aşık Veysel Mahalle muhtarlıklarıyla iş birliği içinde sokak kedilerine iç ve dış parazit uygulamaları yapıldı.

Belirlenen noktalarda gerçekleştirilen çalışmalarda, veteriner hekimler tarafından kedilere parazit uygulamaları yapılarak genel sağlık kontrolleri tamamlandı. Kedilerin beslenme durumları ve olası hastalık belirtileri de detaylı şekilde incelendi.

"Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor"

Esenyurt Belediyesi Veteriner Hekimi Ayça Dilara Kılıç hem sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak hem de insanlara bulaşabilecek hastalıkların önüne geçmek amacıyla bu uygulamaların düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti. Kılıç, "Toplum sağlığı açısından da büyük önem taşıyan bu uygulamada vatandaşlarımızın duyarlılığı bizleri memnun etti. Hayvanseverlerin desteğiyle çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

"Mahalle sakinlerimiz bu hizmetten çok memnun"

Yürütülen çalışmalara ilişkin memnuniyetlerini dile getiren Esenkent Mahalle Muhtarı Kemal Erpolat, "Belediyemiz tarafından mahallemizdeki kedilerin iç-dış parazitlerini yaptırıyoruz. Mahalle sakinlerimizin talebi üzerine belediyemize başvurduk, sağ olsunlar bizleri hiçbir zaman geri çevirmediler. Mahalle sakinlerimiz bu hizmetten çok memnun, hepsi teşekkür ediyor. Bu vesileyle Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Can Aksoy’a da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.