Bursa’nın Mudanya ilçesi Ülkü Mahallesi’nde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin göçük ihbarı üzerine olay yerine hızla intikal ettiği belirtilen açıklamada, yapılan ilk incelemelerde göçüğün, ev sakinlerinin kendi imkanlarıyla kepçe yardımıyla yaptığı bir kazı çalışması esnasında yaşandığı ifade edildi. Yaşanan çökme nedeniyle iki vatandaşın toprak altında kaldığı tespit edildi. AFAD ile koordineli şekilde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda toprak altında kalan vatandaşlara ulaşıldığı, göçük altındaki kişilerin kardeş olduklarının belirlendiği ve her iki vatandaşın da hayatını kaybettiği bildirildi. Cenazeler, Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve bölge halkımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

