Esenyurt Belediyesi’nin Ekim ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" tiyatro oyunu, Erol Olçok Kültür Merkezi’nde kapalı gişe oynayarak izleyicilerden büyük ilgi gördü. Yazar ve oyuncu Nurdan Albamya İnce’nin kaleme alıp sahneye taşıdığı oyun, işgal altındaki Filistin’de Kudüslü Meryem’in yaşadıkları üzerinden, bir halkın acısını ve direnişini etkileyici bir dille anlattı. Duygusal sahneleriyle salonu dolduran yüzlerce Esenyurtlu’nun yüreğine dokunan oyun, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

"Esenyurt bir başkaydı"

Yazar ve oyuncu Nurdan Albamya İnce, Esenyurt seyircisinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bu kadar büyük bir kitlenin geleceğini tahmin etmiyordum. Gittiğimiz her yerde seyircilerimiz bizi çok güzel ağırlıyor ama Esenyurt bir başkaydı. Özellikle çocukların ellerinde Filistin bayrakları, boyunlarında atkıları. Harikaydı. Salon hıncahınç doluydu. Gencinden yaşlısına herkes oradaydı. Belediye Başkanımız Sayın Can Aksoy’a ve tüm belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Oyun çok güzeldi, çok etkilendim"

İzleyicilerden Yasemin Çıtır, "Çok duygulandık, o anı yaşadık. Çok üzücü, kardeşlerimizin sadece manevi olarak yanlarındaydık. Orada olup yaralarını sarmak isterdik. Uzun süre göz yaşlarıma hakim olamadım. Bu oyunu bizimle buluşturan Esenyurt Belediye Başkanımıza teşekkür ederim." Bir diğer izleyici Zeynep Nisa Karapınar ise şöyle konuştu: "Oyun çok güzeldi, çok etkilendim. Allah Filistin’deki kardeşlerimize yardım etsin. Buradan Esenyurt Belediye Başkanımıza selam olsun" diye konuştu.