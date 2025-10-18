Ligin 9. hafta mücadelesinde Nuri Şahin’in çalıştırdığı Başakşehir ile Okan Buruk yönetimindeki son şampiyon Galatasaray, hakem Atilla Karaoğlan’ın düdük çaldığı maçta Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Maçtan Önemli Dakikalar

Galatasaray, mücadelenin 45+3. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İkinci yarının 59. dakikasında Başakşehir, Eldor Shomurodov'un golüyle eşitliği yakaladı.

Bu golün hemen ardından, 61. dakikada Leroy Sane bir kez daha sahneye çıkarak Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.