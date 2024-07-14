Esenyurt’ta yaz kültür sanat okulları başladı. Açılış programında konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Biz ressamlar, bilim insanları çıkaran, yazarlar, gazeteciler, siyasetçiler yetiştirerek ülkeye büyük değerler katan bir Esenyurt olmak istiyoruz. O yüzden kültüre, sanata çok önem veriyorum. En önemli mottolarımızdan biri Esenyurt’u kültür ve sanatın başkenti haline getirmek" dedi.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün 21 ayrı kültür merkezinde, 21 farklı branşta eğitim verdiği Yaz Okulları başladı. 8-14 yaş aralığındaki 4 bin 900 çocuğun Türkçe, matematik, robotik kodlama, müzik, resim, drama gibi çeşitli bilim ve sanat alanlarda eğitim alacağı kursların açılışını Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer yaptı. Yunus Balta Kültür Merkezi’ndeki açılış programında tek tek derslikleri gezen Başkan Özer, ilk derslerinde öğrencilerin yanlarında oldu. Program sonunda kursiyerler, Prof. Özer’e Nazım Hikmet portresi hediye etti.

"Kültüre ve sanata çok önem veriyorum"

Esenyurt’u kültür, sanat ve eğitim alanında ileriye taşıyacaklarını söyleyen Özer, "Bizim ülkemizdeki aileler çocuklarının eğitimine önem veriyor. Özellikle kadınlar ’saçımı süpürge ederim çocuğumu okuturum. Çocuğumun geleceği için yapamayacağım bir şey yok’ diyor. O zaman bizim de devlet olarak yapmamız gereken sosyal işler var. Maalesef bugün bunlar biraz eksik. Biz belediye olarak sosyal devletin bıraktığı boşlukları doldurmak durumundayız çünkü bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara sahip çıkarsak daha güzel bir Esenyurt’ta daha güzel bir Türkiye’de yaşarız. Bizim güçlü yanlarımız var ama maalesef negatif yanlarımız da var. Çocuklarımız eğitimde altmış kişilik sınıflarda okuyorlar. Biz artık olumsuzluklarla anılmak istemiyoruz. Biz ressamlar, bilim insanları çıkaran ve ülkeye büyük değerler katan yazarlar, gazeteciler, siyasetçiler yetiştiren bir Esenyurt olmak istiyoruz. Onun için bugünden çalışmaya başlamamız lazım. Bugün çalışmaya başlarsak meyvesini yirmi yıl sonra ancak alabiliriz. O yüzden geldiğim günden beri kültüre, sanata çok önem veriyorum. En önemli mottolarımızdan biri Esenyurt’u ’kültür ve sanatın başkenti’ haline getirmek. Hep beraber bunu başaracağız" diye konuştu.

"Eğitimler çocuklarımızın kendilerini gerçekleştirmesine büyük katkı sunacak"

Verilen eğitimlerin çocukların geleceğine katkı sunacağını belirten Başkan Özer şöyle devam etti: "Bu eğitimler çocuklarımızın kendilerini gerçekleştirmesi ve gelecekte olmak istedikleri alanda yol almaları için çok büyük katkı sunacak. Bugün yapılan şeyler; yirmi yıl sonra çocuklarımızın yetişip ailelerine, kentlerine, milletlerine, halkına, ülkesine, devletine faydalı vatandaşlar olabilmesinin ilk ilmekleridir. Biz de geleceğimize el birliğiyle sahip çıkıyoruz. Ailelerimizi kutluyorum. Belediye Başkanınız olarak her zaman yanınızda olacağımı ifade etmek istiyorum."

"Çabamız yeni Nazım Hikmetler, Yaşar Kemaller yetiştirebilmek"

Belediye kursiyerinin, kendi çizdiği Nazım Hikmet portresini hediye etmesi üzerine mutluluğunu dile getiren Başkan Özer, "Nazım Hikmet ismi 21 yıldır kültür merkezinde yasaklıydı. Gelir gelmez büyük şair Nazım Hikmet’in ismini yeniden kültür merkezine verdik. Onun anısına bu kursiyerimizin, bu güzel fotoğrafını şerefle kabul ediyorum. Onu odamın en güzel yerine asacağım. Ülkeler büyük yazarlarıyla, ozanlarıyla, şairleriyle, edebiyatçılarıyla, bilim insanlarıyla anılırlar; taşlarıyla, topraklarıyla, dev kuleleriyle değil. Bugün dünyanın neresinde Nazım Hikmet’i sorsanız Türkiye’yi, Türkiye deseniz Nazım Hikmet’i söylerler. Çabamızın temeli bu ülkede yeni Nazım Hikmetler, Yaşar Kemaller yetiştirebilmektir. Size bir müjde vereyim, bir hafta sonra otuz beş ülkeden beş yüz sanatçı geliyor. Bir hafta boyunca uluslararası bir festival yapacağız. Ardından Barış ve Kardeşlik Festivali, sonrasında Edebiyat Festivali yapacağız. ’Kültür Sanat Başkenti’ mottomuzun altını hep beraber el birliğiyle dolduracağız" ifadelerini kullandı.