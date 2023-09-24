Bursa'da bu sezon siyah incir üreticileri, kilosu 100 liraya kadar yükselen fiyatların son zamanlarda 35 lira seviyesine gerilemesinden memnun değil. Bu yıl yaşanan kuraklık, yanık ve döküm gibi sorunlar nedeniyle Bursa karasında rekolte kaybı yüzde 60 civarında gerçekleşti. Sezon başında yüksek fiyatlarla başlayan siyah incir, şu an 35 lira ile bu sezonun en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, üreticilerin maliyetlerinin arttığı bir dönemde hayal kırıklığı yaratıyor.

Üreticiler, fiyatlarda artış beklediklerini ifade ederek, "Bu sene geçen yıla kıyasla ürün miktarı düşük. İncirde bir süre yoğun talep olmasına rağmen fiyatlar şu anda düşük. Şimdi incir sürgünlerinin bitmesiyle birlikte piyasada ürün kalmadı. Bu fiyatlar üreticileri tatmin etmiyor. Fiyatların artık yukarı yönde hareket etmesini bekliyoruz." dedi.

Son bir haftadır fiyatların 35 lira seviyesinde sabitlendiğine dikkat çeken üreticiler, "Yaklaşık olarak yüzde 60 rekolte kaybı yaşanıyor bu yıl. Geçmiş yıllarda yaşanan bolluk bu sezon yaşanmadı. Sezon başında kilogram başına 100 lirayı aşan fiyatlarla başlamıştık ve herkes memnundu. Ancak şu anki 35 lira seviyesi, bu yılın en düşük fiyatı ve üreticileri tatmin etmiyor. Kuraklık, döküm sorunları ve yanıklar rekolteyi geçmiş yıllara göre düşük seviyeye çekti. Üstelik maliyetler de her geçen gün artıyor." şeklinde konuştular.

İç piyasada siyah incirin kilogramı 20 lira, reçellik olanların kilogramı ise 7-8 lira bandında alıcı buluyor.