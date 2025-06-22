

Özel hastanede yaşadığı bir olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlatan Yenice Belediyesi eski Başkanı Ramiz Yiğit, doktorun yaptığı muameleye tepki gösterdi. Yiğit paylaşımda şu ifadelere yer ver;

"MERHABA

Doktor olmak çok önemli bir sıfat,

Lâkin adam olmak daha önemli bir sıfat.

Malumunuz İnegölde 3 özel hastahane var,bunlar kapasitesi küçük,belli branşları vardır.Bunlardan birine kulak rahatsızlığı için eşimi götürdüm.Öğleden sonra saat 13,15 te randevum ve ilk biziz.Neden özel hastahaneye gideriz,randevu saatinde muayeneye girip,o kalabalık hastahane koridorlarında beklememek için.Peki öylemi,öyle değilmiş.Doktor bir kaç dakika gecikmeyle teşrif ettiler,Bizde ayağa kalktık gireceğiz,genç bir hanım hemen önümüzden randevusuz giriverdi.Eh ne yapalım gençtir dayanamaz dedik bekledik.15 dk.gitti.Çıktı bu sefer genç bir bey hemen beni iteliyerek içeri daldı.Doktor bey bizim randevu geçti dedim,vay demez olaydım,Beyefendi bir kızdı,kendisinin çok önemli bir doktor olduğunu,içeri girişler onun iznine tabi olduğunu,aslında o 65 yaş altındaki hastalara baktığını,yaşlı hastalara ,hastahanenin ayni dalda uzman olan başka doktorun baktığını söyledi.Hanımın kulaklarına öylesine bir baktı ve bir şeyiniz yok deyip bizi gönderdi.Şimdi soruyorum;özellikle gençlere sizin yaşlılara zerre kadar saygınız yokmudur.Hani 65 yaş üstü hastalara öncelik Hakkı ne oldu.üstelik artık bizi her doktor muayenede etmeyecekmiş,vay terbiyesiz saygısız vay.Bakınız eskiden bizim İnegölde bir yaş büyüğüne ağabey diye hitabadilirdi.Bizim gibi yaşlılara derin bir saygı ve hürmet vardı.İnegöl ne hale geldi,yazsan kızan çok,yazmazsan gönül razı olmuyor.Artık sokakta,hastahanelerde yaşlılık eziyet ve hakarete uğrayarak ezilen bir hal aldı.Bu arada özel hastahanelere bir Çek'i düzende verilmesi gerekir diye düşünüyorum.Vatandaşa kimsenin hakaret etmeye Hakkı ve salahiyeti yoktur.İşi edebinizle yapın.Nokta."

Kaynak: HABER MERKEZİ