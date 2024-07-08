Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Celal Doğan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yaparken rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Doğan konakladığı otelde aniden bayıldı. Durumu fark eden otel personeli ve yakınları, hızla sağlık ekiplerini çağırdı. Ambulansla Özel Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne sevk edilen Celal Doğan’ın bilincinin açık olduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Celal Doğan Kimdir?

1 Ağustos 1943 tarihinde Gaziantep'te doğan Celal Doğan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1973-1977 yılları arasında serbest avukatlık yaptıktan sonra, 1977 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Gaziantep milletvekili olarak meclise girdi. Milletvekilliği görevini 1980 yılına kadar sürdürdü ve ardından avukatlık mesleğine geri döndü.

1989 yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan Doğan, bu seçimlerde başarılı olarak belediye başkanlığı görevini üstlendi. 1994 ve 1999 yıllarındaki yerel seçimlerde de tekrar bu göreve seçildi. Belediye başkanlığı döneminde Gaziantep'e önemli katkılarda bulundu ve şehrin gelişiminde önemli bir rol oynadı.

Celal Doğan, 2015 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Gaziantep 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi. Seçimleri kazanarak HDP'den Gaziantep milletvekili olarak meclise girdi ve bu görevi bir dönem boyunca sürdürdü.

Gaziantepspor Yönetimi1993-2006 yılları arasında Gaziantepspor Kulübü’nün başkanlığını yaptı. Doğan’ın başkanlık döneminde Gaziantepspor, sportif alanda önemli başarılar elde etti. Takım, bu dönemde iki kez İntertoto Kupası’na, üç kez de UEFA Kupası’na katılma hakkı kazandı. Özellikle, UEFA Kupası'nda Hapoel Tel-Aviv, FC Zimbru ve RC Lens gibi takımları eleyerek ilk 16 takım arasına kalma başarısını gösterdi. Bu başarılar, Gaziantepspor’un uluslararası alanda tanınmasına önemli katkı sağladı.