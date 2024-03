Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde 2 Eylül 2023 tarihinde eski eşi Elif Gedik’i (35) bıçaklayan tutuklu sanık Halil Karabıyık’ın ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret’ suçlarından Çanakkale 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Halil Karabıyık savunmasında, “Öldürme gibi bir niyetim olmasaydı bıçağı belden aşağı ayaklarına doğru sallamazdım, boynuna, kalbine saplardım. Zaten küçük bir kadın, istesem her zaman öldürürüm” dedi. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanık Halil Karabıyık, tutuksuz yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanık Halil Karabıyık’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bozcaada ilçesinde 2 Eylül 2023 tarihinde 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Elif Gedik, iddiaya göre şiddet ve baskı nedeniyle 2019 yılında eski eşi Halil Karabıkyık’tan boşandı. Feribot ile adaya gelen Halil Karabıyık, eski eşinin çalıştığı plaj malzemeleri satan iş yerine giderek, bıçakla saldırdı. Kalçasından ve karnından aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralanan kadın çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete kaçtı. Yaralı kadını market çalışanları ve müşteriler kurtardı. Market sahibi saldırganın elinden zorla bıçağı aldı. Kalçasından ve karnından bıçakla yaralanan Elif Gedik’e saldırı anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Yaşanan saldırı sonrası polis tarafından gözaltına alınan Halil Karabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ezine Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara savcılık tarafından itiraz edildi. Savcılığın itirazı üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Halil Karabıyık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski eşi Elif Gedik’i bıçaklayan tutuklu sanık Halil Karabıyık’la ilgili iddianame tamamlandı. Çanakkale 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesindeki 1’inci duruşmada savcı tutuklu sanık Halil Karabıyık’ın ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret’ suçlarında yargılanmasını talep etti. Duruşmaya müşteki Elif Gedik, yakınları, tutuklu sanık Halil Karabıyık, tanıklar Batuhan Göztepe, U.K. (17), müşteki ve sanık avukatları katıldı. Tutuklu sanık Halil Karabıyık, mahkemesindeki savunmasında, “Arkadaşımla birlikte evde oturuyorduk. Oğlumu aradım, açmadı. Oğlumu ulaşamayınca Elif’i aradım. Telefona bir başka adam çıktı. Bana küfür etmeye başladı. Kendisinin cinayetten yattığını söyledi. Bunun üzerine telefonu kapattım. Daha sonra beni görüntülü olarak aradılar. Elif ve yanındaki adamı öpüşürken gördüm. Sabah olduğunda ise oğlum arayıp olanları anlattım. Daha sonra Elif’in babasını aradım ve olanları anlattım. Elif’in babası, ‘onun psikolojisi bozuk. İdare et’ dedi. Bu durumları kendisiyle konuşmak için arkadaşımla birlikte Bozcaada’ya gittik. Çünkü kızım içi tedirgin oldum. Böyle bir adama çocuk emanet etmek istemedim. Bozcaada’ya geldikten sonra oğlum, arkadaşım ve ben Elif’in çalıştığı dükkana gittik. Elif’e yemek yiyerek olanları konuşmak istediğimi söyledim. Ben bıçağı yanımda sürekli olarak taşırdım. Yaptığım iş dolayısıyla ve arabamın kaportasını açmak için kullanıyordum. Yemek yemeğe gitmek için dükkandaki eşyaları topluyorduk. O sırada Elif yüzme tükürüp bana küfür etti. Benim niyetim ona ufakta olsa zarar vermekti, öldürme gibi bir niyetim yoktu. Öldürme gibi bir niyetim olmasaydı bıçağı belden aşağı ayaklarına doğru sallamazdım, boynuna, kalbine saplardım. Zaten küçük bir kadın, istesem her zaman öldürürüm. Ama niyetim öyle değildi. Ayaklarına zarar vermek istedim. İstesem de öldürmem. Çünkü kızım annesini çok seviyor. Babasız kaldı, bir de annesiz kalmasını istemem. Markete doğru koştuk. Daha sonra market içerisinde bıçakladım. Yaptıklarım normal değil, pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Oldu ve pişmanım. Niyetim öldürmek değil, öldürme gibi bir niyetim olsa 1 saat eşya toplar mıydım” dedi. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanık Halil Karabıyık, tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Müşteki Elif Gedik ise mahkemesindeki savunmasında, “Eski eşimden evlilik başından evlilik sonuna kadar sürekli sistemik şiddet gördüm. Bunun hastane kayıtları, para cezaları mevcut. Hatta uzaklaştırma kararları var. Annemin evine gittiğim zaman camı kırarak, eve girip darp ettiği oldu. Sanığın iddialarını reddediyorum. 2’nci eşiyle nikah kıyabilmek için benimle anlaşmalı olarak boşandık. Beni aradığı zaman dışarda arkadaşlarım birlikteydim. Tahrik edecek bir şey yapmadım. Görüntülü aradığında öpüşme gibi bir eylem yaşanmadı. Olaydan bir gün önce beni aradı. Kızımla konuşmak istediğini söyledi. Ertesi gün işteydim. Oğlum, Halil ve arkadaşı çalıştığım işyerine geldi. Halil benimle işyerimin önündeki parkta konuşmak istediğini söyledi. Parka girmedim, önündeki kaldırıma oturduk. Bana geçen seneden beri benimle birlikte oturmak istediğini, ‘çocuklarla birlikte yanımda kal’ dedi. Ben kabul etmedim. Bunun üzerine dudağıma tokat attı, küfür etti. Beni öldüreceğini anladım. Sürekli olarak cebinde bulunan bıçağı gösteriyordu. O an bıçağı saplar diye bağıramadım. Dükkana müşteriler geldi. Dükkana gelenlere kaş, göz işareti yaparak polisleri aramalarını istedim. Şahsın telefonun çaldı. Telefonu açtığını görünce karşı markete doğru kaçtım. Eski eşim beni öldürecek diye bağırdım, yardım istedim. Bıçakla göğsüme doğru hamle yaptı. Ben yan dönünce akciğer, karaciğer hasar aldı, kaburgam kırıldı. Orada bulunan vatandaşlar beni kurtardı, Halil’in eylemine son vermesini sağladı” diye konuştu.

Tanık olarak gösterilen U.K., mahkeme huzurunda ifade vermeyi kabul etmedi.

Başka bir suçtan cezaevinden yatan ve tanık olarak dinlenen Batuhan Göztepe’nin ise, olay günü Bozcada İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği ifadeyle mahkemede verdiği ifadelerde çelişki olduğu tespit edildi. Daha sonra mahkeme heyeti sanık Halil Karabıyık’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 5 Nisan tarihine erteledi.

