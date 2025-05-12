Şenliklerin en özel ve anlamlı etkinliklerinden biri olan özel eğitim kurumlarına yönelik spor günü, hem renkli görüntülere hem de duygusal anlara sahne oldu.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, İbrahim Yazıcı Stadyumu’nun çimleri bu kez engelli öğrencileri ağırladı. Spor yaparak keyifli anlar yaşayan öğrenciler, aynı zamanda yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Etkinlikte Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi ile birlikte dokuz farklı özel eğitim kurumu yer aldı. Toplam 255 öğrencinin katıldığı şenlikte, bireysel ve takım oyunlarında mücadele eden öğrenciler hem ter döktü hem de doyasıya eğlendi.

Nilüfer Belediye Meclis Üyesi ve Sağlık ve Spor Komisyonu Başkanı Demirhan Aslan da organizasyona katılarak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Gün sonunda tüm katılımcılara madalya takdim edilerek emekleri taçlandırıldı.