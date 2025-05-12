Kaza Ertuğrulgazi mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Akpınar caddesinde seyir halinde olan Sürücü Rıdvan A.(48) yönetimindeki 16 BNN 612 plakalı otomobil, Ahsen sokaktan çıkan sürücü Zekeriya H.(37) yönetimindeki 16 MB 7599 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Afef A.(38) yaralandı. Kadın yaralının sol ayağı kopma noktasına geldi. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.