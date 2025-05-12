Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müzakerelere ev sahipliği yapacak olmasını "harika bir liderlik örneği" olarak değerlendirerek, "Erdoğan, Ukrayna-Rusya konusunda iyi bir ev sahibi olacak" dedi. Trump ayrıca, görüşmelerin başarılı geçmesi durumunda İstanbul'a gelebileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısında gazetecilere verdiği brifingte 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan Ukrayna-Rusya görüşmeleri öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözler söyledi. Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya konusunda iyi bir ev sahibi olacak." dedi.

Trump, 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Ukrayna-Rusya görüşmelerine dair umutlu konuştu. Trump, "İstanbul görüşmesinden iyi sonuçlar elde edebiliriz, her iki liderin de orada olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İstanbul'a gitme olasılığıyla ilgili de dikkat çeken bir açıklamada bulundu: "İstanbul'a gitmeyi düşünüyordum. Bir şeyler olacağını düşünürsem bir ihtimal var." dedi.

SURİYE'YE YAPTIRIMLAR KALKIYOR MU?

Trump, yaptığı değerlendirmede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir talebini dile getirdi. Trump, "Erdoğan, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep etti." ifadelerini kullanarak, zirvenin sadece Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle sınırlı kalmayabileceğini işaret etti. Şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Yaptırımları Suriye'den kaldırabiliriz. Suriye'ye bir şans vermek istiyoruz."

Öte yandan Trump, Hindistan ile Pakistan arasındaki nükleer gerilime de müdahil olduğunu belirterek, "Nükleer bir çatışmayı durdurduk." dedi. İki ülkeyi ticaret anlaşmalarıyla barışa teşvik ettiğini vurgulayan Trump, "Hadi dedim, sizinle çok fazla ticaret yapacağız, bunu durduralım. Durdurmazsanız ticaret yapmayacağız" şeklinde konuştu.

Yemen'deki Husilerin ateşi kestiğini ve Amerikan gemilerine yönelik saldırıları durdurduklarını açıklayan Trump, bu gelişmenin Yemen krizinde yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini ifade etti.

Trump ayrıca, Hamas'ın ABD vatandaşı Edan Alexander'ı iki saat içinde ya da bugün serbest bırakacağını duyurdu. Orta Doğu'da yürüttüğü diplomatik girişimlerle bu sonucun elde edildiğini belirten Trump, bölgedeki gerilimin azalması adına önemli bir adım atıldığını kaydetti.

Katar'ın yaptığı uçak teklifine ilişkin soruları cevaplayan Trump, "Katar'ın uçak teklifini reddetmek aptallık olur" dedi.

"Xİ İLE HAFTA SONU GÖRÜŞEBİLİRİM"

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile hafta sonunda bir görüşme gerçekleştirebileceğini de duyurdu. Bununla birlikte Çin ile yaşanan ticaret anlaşmazlıkları konusunda da dikkat çekici bir açıklama yaptı. "Çin ile tamamen sıfırlanmayı başardık" diyen Trump, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yeni bir düzene kavuştuğunu belirtti.

"İRAN AKILCI VE AKILLICA HAREKET EDİYOR"

Trump, İran'ın son dönemdeki tutumunu da değerlendirdi. "İran akılcı ve akıllıca hareket ediyor" ifadelerini kullanan Trump, Tahran yönetiminin bölgede daha yapıcı bir siyaset izlemeye başladığını söyledi.