Esenyurt’ta bir kadının 2 yıl önce boşandığı eşi, evinin camlarını parke taşı ile kırdı. Olay anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt Hürriyet Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre bir adam, 2 yıl önce boşandığı eşini rahatsız etmeye başladı. Akşam saatlerinde kadının yaşadığı sokağa gelen eski koca, evin camlarını parke taşı ile kırdı. Yaşanan olayın ardından ise hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşan adamın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.