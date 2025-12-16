Şu ifadelere yer verildi;Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 16.12.2025 tarih ve 37 sayılı toplantısında FDT’nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen, “A Takım” listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 197 futbolcu,

10.11.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde soruşturması tamamlanan 27 futbolcu,

28.10.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 152 hakem haricinde ilave soruşturma kapsamındaki 22 hakem ve daha önce haklarında Kurulumuzca incelemenin devamına karar verilen 2 hakem hakkındaki almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

İnegölspor lu YUSUF TURSUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) Karar verilmiştir.

Kaynak: TFF