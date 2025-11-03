Başkent kulislerinde dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın girişimleriyle, bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın CHP’ye katılmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Siyasi çevrelerde yeni bir transfer söylentisi konuşuluyor. Cumhuriyet’in haberine göre, İYİ Parti’den ayrılan Koray Aydın’ın CHP’ye geçeceği iddia edilirken; Türkiye gazetesinin aktardığı bilgilere göre Aydın’ın CHP yönetimiyle temas halinde olduğu ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtiliyor. Ayrıca, kulislerde Mansur Yavaş’ın bu sürece bizzat dahil olarak Koray Aydın’ın partiye katılımını kolaylaştırdığı iddiaları da dile getiriliyor.