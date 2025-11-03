Yerel üreticilerin el emeği ve alın teriyle ürettiği doğal ürünlerin yer aldığı pazar, 7 Kasım tarihine kadar Belediye Kent Meydanı’nda ziyarete açık kalacak. Büyükçekmece Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen pazarda, Büyükçekmece’de üretilen taptaze ve doğal ürünler tezgahlarda yerini aldı. Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, belediye meclis üyeleri, belediye başkan danışmanları, belediye başkan yardımcıları ve belediye daire müdürleri pazarı ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Pazarda; organik sebze ve meyveler, el işi örgüler, el yapımı lezzetler, doğal bal, sabun, zeytinyağı ve daha birçok sağlıklı ürün yer alıyor. Vatandaşlar hem doğal ve taze ürünlere doğrudan üreticiden ulaşma fırsatı buluyor hem de yerel üreticilere destek oluyor.