Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftaya yoğun bir gündemle başlıyor. Meclis Genel Kurulu’nda, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi ele alınacak. TRT Haber’in aktardığına göre, teklif kapsamında 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki seyahat acenteleri bu yıl aidat ödemeyecek. Ayrıca, izinsiz veya yasak bölgelerde avlananlara uygulanacak para cezalarının artırılması öngörülüyor. Teklifte yer alan diğer bir düzenlemeyle de vakıf taşınmazlarının kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın sınırları genişletilecek ve deniz savaşlarında batmış gemilerin bulunduğu alan, tarihi sit kapsamına alınacak.

Meclis Genel Kurulu’nda, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda boş bulunan bir üye için gizli oylama ile seçim yapılacak.

Bütçe mesaisi ise aralıksız devam ediyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Hafta boyunca Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Hazine ve Maliye ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak; bakanlar komisyonda sunumlarını yapacak ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Salı ve Çarşamba günleri Meclis’te grup toplantıları yapılacak; genel başkanlar, gündeme dair mesajlarını kürsüden paylaşacak.