Yapılan uygulamalarda sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıkları, araçların teknik yeterlilikleri ve yolcu güvenliğini etkileyebilecek unsurlar titizlikle incelendi. Denetimlerin, trafik güvenliğini artırmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, sürücülere trafik kurallarına uymaları, aşırı hızdan kaçınmaları ve araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları yönünde uyarılarda bulundu. Jandarma ekiplerinin, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için denetimlerini kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.