Bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, 81 yaşında hayatını kaybetti.



Eymür'ün, geçtiğimiz günlerde entübe edildiği ve bilincinin kapalı olduğu bildirilmişti.

81 yaşındaki Mehmet Eymür, 13 Aralık'ta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne KOAH tedavisi için nakledildi.



15 Aralık'tan bu yana da yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Durumu kötüleşen Eymür, entübe edilmişti. KOAH'nın yanı sıra parkinson ve demans hastası da olan Eymür, bu sabah saat 08.55'te hayatını kaybetti.

MEHMET EYMÜR KİMDİR?



Türk istihbarat sahnesinin önemli isimlerinden biri olan Mehmet Eymür, 1943 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Mazhar Eymür, Dersim isyanının bastırılmasında görev almış bir isimdi. Mehmet Eymür, TED Ankara Koleji'ni tamamladıktan sonra İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu'na katılarak eğitimini sürdürdü.



1965 yılında MİT'e takip memuru olarak katılan Eymür, kariyerine terörle mücadele bölümünde başladı. Özellikle 1971 darbe teşebbüsü sonrasında, Hiram Abas ile birlikte Ziverbey Köşkü'nde 1. Ordu Komutanı Orgeneral Faik Türün'ün emrinde çalışarak önemli görevler üstlendi. Kızıldere ve Ulaş Bardakçı'nın öldürüldüğü operasyonlarda yer aldığı biliniyor.

1975 yılında Ankara MİT Bölge Dairesi Başkanlığı Takip Şube Müdürlüğü'ne getirilen Eymür, 1980'de Bulgaristan'a gönderildikten sonra ASALA'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda önemli rol oynadı. Türkiye'ye döndükten sonra Mardin MİT Bölge Müdürlüğü'ne atanmasının ardından, Ankara'da kurulan Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görev aldı.



1984 yılında Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınan izinle Babalar Operasyonu'nu başlatan Eymür, operasyon sırasında birçok mafya mensubunu yakalayarak dikkat çekti. Ancak, 1987 MİT Raporu'nun sızdırılması ve içeriği nedeniyle 1988'de istifaya zorlandı.

Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde, 1994 yılında MİT'in Özel İstihbarat Dairesi başkanlığına atanan Eymür, sonrasında Terörle Mücadele Dairesi'nde görev aldı. 1995-1996 yıllarında Terörle Mücadele Şubesi'nin kurulmasıyla bu birimde çalıştı ve birçok tartışmalı eyleme imza attı.



Ancak, Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde, 1996 yılında Terörle Mücadele Şubesi'nin feshedilmesiyle görevinden ayrıldı. Eymür, sonraki yıllarda emekli olana kadar çeşitli görevlerde bulundu ve 1999'da MİT'ten ayrıldı.

Emeklilik sonrası, ABD istihbarat teşkilatları ve güvenlik firmalarında MİT temsilcisi olarak görev aldı. Ancak, 2000 yılında Türkiye'de devlet sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle soruşturma geçirdi.



Eymür'ün hayatı, 2008'de başlayan Ergenekon soruşturması sürecinde de gündeme geldi. Tuncay Güney'in üst danışmanı olarak tanımlanan Eymür, Ergenekon'un başlangıcına yardımcı olmakla suçlandı, ancak bu bağlantıyı sert bir şekilde reddetti.



Mehmet Eymür, istihbarat kariyeri boyunca hem başarıları hem de tartışmalarıyla Türkiye'nin gündemine damgasını vurdu.