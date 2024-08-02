Bursa'da 27 yaşındaki genç, eski nişanlısının yeni sevgilisi olduğunu öğrenince cinnet geçirdi. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Arda T. (28), eski nişanlısı Elif B.'yi (27) bulup 16 AVH plakalı araçla kıraathaneye geldi ve pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada, kıraathanenin üzerindeki bir evin balkonunda oynayan 14 aylık Yusuf S. bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Arda T., 10 dakika sonra Yakın Çevre Yolu'nda kırmızı ışıkta bekleyen Yasin T.'ye ait 16 BCS plakalı otomobili silah zoruyla gasp ederek kaçtı. İlk olayda kullandığı hafif ticari araç ise yolun ortasında kaldı. Polis, olayın devamı olarak gördüğü bu gelişmeyle soruşturmayı derinleştirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Arda T. ve Elif B.'nin Cumalıkızık Mahallesi'ndeki ormanlık alana gittiğini tespit etti. Dron yardımıyla yapılan çalışmada, araç terk edilmiş halde bulundu ve şüpheliler ağaçlık alanda belirlendi.

Bölgeyi abluka altına alan polis ve jandarma ekipleri, Arda T.'nin eski nişanlısının bacaklarına ateş açtığını, ardından da kendi kafasına sıkarak intihar ettiğini belirledi. Elif B. hastaneye kaldırılırken, Arda T.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. 14 aylık bebeğin ve genç kızın durumunun iyi olduğu bildirildi.