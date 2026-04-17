Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de Tunceli’de kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Altı yıl aradan sonra, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu 13 kişi, 14 Nisan’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan, eski Vali Tuncay Sonel hakkında ortaya atılan iddialar üzerine, Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla inceleme başlatıldı ve konuyla ilgili müfettiş görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında 16 Nisan’da Ankara’da yakalanan eski polis memuru Gökhan Ertok, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılan Ertok, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gökhan Ertok’un, Gülistan Doku’ya ait SIM kart üzerinde işlem yapan kişi olarak gösterildiği, ifadesinde ise dönemin valisi ile koruma müdürünü işaret ettiği belirtildi.