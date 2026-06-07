Nazım Hikmet'in memleket sevgisini, özgürlük tutkusunu ve insanlığa dair umutlarını taşıyan eserlerinin seslendirildiği programa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ve çok sayıda vatandaş ile sanatsever katıldı. Tarihi mekanda gerçekleşen konser, şiir ve müziğin uyum içinde buluştuğu anlamlı bir anma programı olarak izleyicilerden tam not aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

'Nazım Hikmet'in 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine' dizeleri, aradan geçen yıllara rağmen bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Bizler Nazım Hikmet'i andıkça; insan kalmayı, sevmeyi, dayanışmayı ve haksızlıklar karşısında direnebilmeyi yeniden hatırlıyoruz. Çünkü o, yasaklansa da susturulamayan bir sestir. Düşünceleri, şiirleri ve insanlığa bıraktığı miras yaşamaya devam etmektedir. Aramızdan ayrılışının 63. yılında Nazım Hikmet'i saygıyla, özlemle ve minnetle anıyoruz.'

Nazım Hikmet'in dizelerinden örnekler vererek geceyi renklendiren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Nazım Hikmet, hepimizin hayatına dokunmuş bir isimdir. Özellikle bizim kuşağımızın fikri ve kültürel olarak şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir. O, yalnızca şiirin değil; mücadelenin, umudun ve insan onurunun da şairi olmuştur. Hayatı boyunca büyük zorluklarla karşılaşmış, yıllarını cezaevlerinde geçirmiş, ülkesinden uzakta yaşamak zorunda kalmıştır. Ancak bütün bu ağır şartlara rağmen umudunu hiç yitirmemiş; eserlerinde mücadeleyi, inancı ve geleceğe duyulan güveni her zaman ön planda tutmuştur' diye konuştu.

Program kapsamında söz alan katılımcılar, Nazım Hikmet'e dair duygu ve düşüncelerini paylaşırken, usta şairin eserlerinden seçtikleri şiirleri seslendirerek anma gecesine katkıda bulundu.

Sanatçı Haluk Çetin ise etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, 'Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Kent Konseyi'ne yürekten teşekkür ediyorum. Başta Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın olmak üzere, Belediye Başkan Yardımcımız Mutlu Esendemir'e ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu akşam burada çok güzel bir dinleyici topluluğuyla buluştuk. Katılımcıların ilgisi, duyarlılığı ve etkinliğe gösterdikleri değer gerçekten çok kıymetliydi. Ayrıca Şadırvanlı Han gibi tarihi bir yapının kültür ve sanat etkinliklerine kazandırılmış olmasını çok değerli buluyorum. Bu tür mekanların korunarak yaşayan kültür alanlarına dönüştürülmesi, bahçelerinin ve tarihi atmosferlerinin sanatla buluşturulması son derece doğru ve anlamlı bir yaklaşım. Bursa'yı böylesine aydınlık, kültür ve sanatla iç içe görmek beni son derece mutlu etti' açıklamalarında bulundu.