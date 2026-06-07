Kafkasspor tarafından yapılan açıklamada, İsmail Güldüren’in gerek futbolculuk kariyeri gerekse teknik adamlık geçmişiyle İnegöl futbolunun ve Kafkasspor camiasının değerli isimlerinden biri olduğu vurgulandı. Açıklamada, Güldüren’e duyulan saygı ve verilen değerin tartışmasız olduğu ifade edildi.

Ancak son günlerde ortaya atılan haberlerin aksine, kulübün sportif direktörü ve yönetim kurulu tarafından İsmail Güldüren ile teknik direktörlük görevi için şu ana kadar resmi bir adım atılmadığı belirtildi. Kafkasspor yönetimi, teknik direktörlük sürecine ilişkin gelişmelerin netleşmesinin ardından gerekli bilgilendirmenin sportif direktör ve kulübün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.