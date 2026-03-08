Vali Yılmaz, şehrin yerli teknoloji hamlesindeki başarılarını vurgulayarak gelecek vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Eskişehir’in "eğitim şehri" kimliğinin altını çizerek, şehirdeki üç üniversitenin bilimsel üretime sunduğu katkıların önemine değindi.
"Sanayicilerimizin Bilim ve Teknoloji Haftası’nı kutluyorum"
Akademik camianın ve sanayicilerin iş birliğine vurgu yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Eğitim şehri Eskişehir’imizde, 3 üniversitemizle bilimsel üretime katkı sunan eğitim camiamızın, şehrimizi yüksek teknoloji ihracatında Türkiye’nin öncü şehirlerindenbiri yapan sanayicilerimizin Bilim ve Teknoloji Haftası’nı kutluyorum. 2025 yılında Türkiye’nin ilk elektrikli lokomotifini üreten Eskişehir’imizin, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yerli ve milli teknoloji alanında adından çokça söz ettireceğine inancım tamdır."