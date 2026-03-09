Canik Belediyesi’nin Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde eğitimlerini sürdüren öğrenciler ve eğitmenler tarafından bilim, teknoloji, yapay zekâ, astronomi ve doğa bilimleri alanlarında hazırlanan projeler, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu yıl 8’incisi 21, 22 ve 23 Nisan’da Gaziantep’te düzenlenecek Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği kapsamında düzenlenen yarışmalarda, yurt içi proje kategorisinde finale kalan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, ayrıca TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Çevre ve Çevreyi Koruma kategorisinde de finale kalarak aynı anda iki farklı başarıya birden imza attı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, başarılarından dolayı Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencilerini ve eğitmenlerini tebrik ederek bilim ve teknolojiye hâkim nesilleri yetiştirmek hedefiyle kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Başkan Sandıkçı’dan tebrik

Canik’te çocuklara ve gençlere teknoloji okuryazarı kimliği kazandırdıklarını, yapay zekâ, siber güvenlik, yazılım, robotik kodlama ve yenilikçi teknolojiler konularında ücretsiz eğitim programlarını sürdürdüklerini aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlıyor, bilim ve teknolojiye hâkim nesiller yetiştiriyoruz. Gençlerimizin teknolojiyi üreten bir konuma gelmelerine vesile oluyor, onların tasarladığı ve ürettiği özgün eserlere ve başarılarına sevinçle şahitlik ediyoruz. TÜBİTAK ve Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği yarışmalarında finale kalan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencilerimizi ve eğitmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İlçemizde sürdürdüğümüz seferberliklerle yetenekleri ve özgün fikirleriyle, Milli Teknoloji Hamlesi’ni ileriye taşıyacak farkındalık sahibi nesilleri yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.