ShizuWall, mevcut uygulamaların aksine doğrudan sistem çekirdeğiyle iletişim kuran bir mimariyle çalışıyor. Ahmet Can’ın geliştirdiği bu yöntem, internet kısıtlama süreçlerini cihaz performansından ödün vermeden, her seviyeden kullanıcı için zahmetsiz bir deneyime dönüştürüyor. Uygulamanın açık kaynaklı olarak paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyanın en büyük teknoloji topluluklarında ShizuWall başlıkları kısa sürede binlerce etkileşim alarak "en çok konuşulanlar" listesine girdi.

Özellikle Amerika, Japonya ve Almanya gibi teknolojinin kalbinin attığı ülkelerdeki milyon takipçili YouTuber’lar ve teknoloji editörleri, ShizuWall’ı "Android dünyasında yıllardır beklenen o temiz çözüm" olarak nitelendirip videolarında tanıtıyor ve tweetler atıyor. VPN gibi sistemi yoran yöntemlere sığınan dev şirketlerin aksine, bu teknik engeli çok daha zekice bir yolla aşan Türk mühendislik öğrencisi, yerli yazılım potansiyelini yeniden gözler önüne serdi.