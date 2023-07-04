Eskişehir’de babaannesi, amcası ve halasından gördüğü eziyet sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik’in ölümüne ilişkin devam eden yargılama sürecinde hazırlanan iddianamede, ‘Çocuklara bakmak için sosyal yardım alınmasına rağmen herhangi bir besin tüketiminin olmadığı’ belirtildi.

Geçtiğimiz yıl tutuklanarak cezaevine giren Sibel ile Gökhan Tiftik çiftinin çocukları Nur Elif, Y. (10) ve M. (13), hala Deniz Tiftik, amca Sezer Tiftik ile babaanne Cihangir Kurumlu'ya ait Tepebaşı İlçesi Fevziçakmak Mahallesi’ndeki evde yaşamaya başladı. Geçtiğimiz yıl 14 Aralık’ta solunum yetmezliği ve kusma şikayetleriyle rahatsızlanan 6 yaşındaki Nur Elif, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nur Elif Tiftik’in, eziyet gördüğü ve aç bırakıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan incelemelerin ardından, çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, polis ekiplerince 'çocuklara kötü muamele' iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hala ile amca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nur Elif Tiftik’in babaannesi Cihangir Kurumlu ise olaydan 4 gün sonra yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Tutuklu sanıklar hakkında ise 6’şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası istendi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nur Elif Tiftik’in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamede, tutuklanan Nur Elif’in halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ve babaannesi Cihangir Kurumlu hakkında 'Çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Nur Elif’in devlet korumasına alınan diğer 2 kardeşine ise 'Eziyet' ettiği belirtilen tutuklu sanıklar hakkında ise 6’şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası istendi.



Çocuklara bakmak için yardım almalarına rağmen yemek yedirmemişler

İddianamede yer alan İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda, Nur Elif’in ölümünün uzun süreli beslenme yetersizliğine bağlı meydana geldiği belirlendi. Tüm bunların yanı sıra, tutuklu olarak cezaevinde bulunan hala Deniz Tiftik, amca Sezer Tiftik ile babaanne Cihangir Kurumlu'nun çocuklara bakmak için sosyal yardım parası aldığı belirlendi. Sosyal yardım parası alınmasına rağmen çocukların aç bırakıldığının belirtildiği iddianamede, "Nur Elif Tiftik ve mağdurlar M. ve Y.'nin bakımını üstlendikleri, hatta bakımları nedeniyle sosyal yardım aldıkları, ancak maktul ve mağdurların insani şartlarda ve insani koşullarda yaşamadıkları, çatı arasında, soğuk bir ortamda, eşyasız çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun olmayan koşullarda yaşadıkları, ayrıca odadan ayrılmalarına engel olacak şekilde kapıya çan bağlamak suretiyle kapının açılmasından şüphelilerin haberdar oldukları mağdur çocukların ve maktulün günlerce herhangi bir besin maddesi yemeden çatı arasında kaldıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı.



Diğer 2 kardeşte de yaşıtlarına göre gelişim geriliği var

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Bölümü'nün alınan raporda, diğer 2 kardeşin de yeterli beslenemediği ve uygun koşullarda bulunmadığı için yaşıtlarına göre gelişim geriliklerinin bulunduğu belirtildi. Bu konuyla ilgili ise iddianamede, "Şüphelilerin çocukların durumuna aldırış etmeyen yaşantılarına devam ettikleri, kendileri uygun ortamda ve yeterli beslenme imkanı bulmuş iken maktul ve mağdurları bu imkanlardan bilerek mahrum ettikleri, işledikleri suç nedeniyle şüphelilerin kanunda öngörülen cezanın en üst sınırından cezalandırılmaları gerektiği, yine şüphelilerin maktulün kardeşleri mağdurlara karşı ise çocuğa eziyet suçlarını işlediklerine ilişkin haklarında kamu davası açmaya yeterlilikte delil ve kanaat oluştuğu" denildi.