Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlükleri “Daha temiz bir Eskişehir” için harekete geçmişti. Vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasını amaçlayan belediyelere, Eskişehirlilerden de büyük destek geldi.

“Tertemiz Eskişehir” için yerlere tüküren, çöp, sigara izmariti, çekirdek kabuğu ve benzeri atıkları çöp kutuları yerine yerlere atanlarla ilgili zabıta ekipleri 2 bin 953 TL idari para cezası uyguluyor.

Kampanya kapsamında Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kendi atölyelerinde küllük aparatı imalatını yaparak, kentin çeşitli noktalarındaki çöp kutularına montajını gerçekleştirerek halkın hizmetine sunuyor.

Gelecek nesillere temiz şehirler bırakmak için çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Serap Aylin Şener, kampanya ile birlikte belediyenin kendi atölyelerinde, kendi iş imkânlarımızla, küllüklerimizin üretimine başladıklarını söyledi.

Küllüklerin şehrin dört bir yanındaki çöp kutularına montajlarını gerçekleştirdiklerini belirten Şener, "Çevremizi temiz tutmak, hem geleceğimize hem çocuklarımıza sağlıklı bir yaşam alanı bırakmak, hepimizin ortak görevi. Biz bu kampanyaya destek veren Eskişehir halkına da çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte daha sağlıklı, daha temiz bir Eskişehir için el ele çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.