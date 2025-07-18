Dört çocuk annesi, yabancı uyruklu S.S.K., engelli çocuğuyla yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen şüphelinin, kadının eski sevgilisi A.S. olduğu belirlendi. Kaçtığı Sakarya’da yakalanan A.S., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Cinayetin, aralarında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle işlendiği öne sürüldü.

Aynı apartmanda yaşayan Banu Koçyiğit, olay anına dair kan donduran detayları paylaştı. Koçyiğit, sabah saat beş civarında polislerin kapısını çalarak uyandırdığını, kadının engelli bir çocuğuyla birlikte yaşadığını ve apartmana kan kokusunun yayıldığını söyledi. Kadının boğazının kesildiğini, kapının mühürlendiğini, olayın ardından evin içine girilemediğini ifade etti. Genç kadının sessiz, güzel ve namuslu biri olduğunu belirten komşusu, o sabah yalnızca çarpma sesi ve engelli çocuğun bağırışlarını duyduğunu, ancak çocuğun rahatsızlığından dolayı bu durumu fark etmediklerini anlattı. Aynı sokakta oturan bir diğer komşu Sevim Akgün ise, sabah saat 05.30 sularında polislerin kamera kayıtlarını incelemek üzere kapılarını çaldığını belirtti.

Olay sırasında evde yalnızca engelli çocuğunun bulunduğu öğrenilen kadının dört çocuğu, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Soruşturma çok yönlü şekilde devam ediyor.