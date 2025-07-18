Okulların kapanmasıyla birlikte, çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla İnegöl Belediyesi tarafından Yaz Spor Okulları düzenleniyor.

İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik olarak planlanan eğitimler, okullar açılmadan bir hafta önce tamamlanacak şekilde organize edildi.

Bu kapsamda devam eden kurslarda çocuklar hem eğleniyor hem de öğrenerek keyifli bir yaz geçiriyor.

“SPORA OLAN İLGİYİ ARTTIRMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Yaz Spor Okullarındaki ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban “Spora olan ilgiyi artırmak ve sporu tabana yaymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz Spor Okullarımızın yanı sıra Kış Spor Okullarımız da farklı branşlarla devam ediyor. Şu anda yaklaşık 25 branşta eğitim veriyoruz. 'Bu kurslara nasıl ulaşabiliriz?' diye merak edenler için, 153 hattımız, WhatsApp iletişim kanalımız, sosyal medya hesaplarımız ve belediyemizin resmi web sitesi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Tüm öğrencilerimize başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Ayrıca bizlere inanıp güvenen kıymetli velilerimize de teşekkür ediyorum.” dedi.

SPOR SALONLARI, OLİMPİK VE PORTATİF HAVUZLARDA EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

Kültür Park Belediye Spor Salonu, Alanyurt Yunus Emre Spor Salonu, Yeniceköy Spor Salonu, Belediye Kapalı Yüzme Havuzu ile Alanyurt ve Kültür Park’taki portatif yüzme havuzlarında yürütülen yaz spor faaliyetleri kapsamında yaz spor okulları devam ederken, ayrıca 7-14 yaş aralığındaki engelli çocuklara da portatif havuzlarda yüzme eğitimi veriliyor.

6-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR VE GENÇLER, YAZ SPOR OKULLARI'NDA BULUŞTU

Haziran ve Temmuz ayları arasında düzenlenen Yaz Spor Okulları’na, 6-18 yaş aralığındaki toplam 1.792 öğrenci katılım gösterdi. Gerçekleştirilen eğitimlerde en yoğun ilgi portatif yüzme havuzuna oldu. Bu branşta 677 öğrenci eğitim alırken, yüzme branşına 500, voleybola ise 210 öğrenci katıldı.

Bunların yanı sıra basketbol, jimnastik, okçuluk, masa tenisi ve paten gibi farklı branşlarda açılan kurslarda da çocuklar hem eğlenerek vakit geçirdi hem de sporla iç içe bir yaz yaşadı.

3.DÖNEM KAYITLARI BAŞLIYOR

Yaz Spor Okulları’nın 1. dönemi sona erdi ve geçtiğimiz pazartesi günü 2. dönem eğitimleri başladı. İnegöl Belediyesi Yaz Spor Okulları’nın 3. dönemi ise 14 Ağustos’ta başlayacak.

Kayıtlar, 21 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla alınmaya başlanacak. Veliler, başvurularını İnegöl Belediyesi’nin resmi web sitesinde yer alan e-belediye modülü üzerinden kolaylıkla yapabilecek.

HANIMEFENDİLERE ÖZEL STEP-AEROBİK ETKİNLİKLERİ

Yaz döneminde sadece çocuklar değil, hanımefendiler de sporla buluşuyor. Kültür Park, Alanyurt ve Yeniceköy spor salonlarında sabah ve akşam seanslarıyla gerçekleştirilen step-aerobik etkinlikleri büyük ilgi görüyor.