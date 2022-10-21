Orhaniye mahallesinde meydana gelen olayda esnaflar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay Orhaniye mahallesi Demircioğlu sokakta meydana geldi. Dekorasyon işletmesi sahipleri Necmettin A. ve İsmail A., daha önce tartıştıkları tatlı işletmesi sahibi Fırat E.(25) yeniden tartıştılar. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Necmettin A. Elindeki bıçakla Fırat'ı vücüdunun 3 ayrı yerinden bıçakla yaraladı. Olay sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek sonlandırdılar. 2 şüpheli de gözaltına alındı. Yaralı genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.