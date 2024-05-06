Yangın saat 21.00 sıralarında Kurşunlu mahallesindeki Erdinç Yüce, Emine Güncan ve Mehmet Şener'e ait evlerden birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. 3 evde cayır cayır yanmaya başladı. Kimsenin yaşamadığı öğrenilen evleri alevler sardı. Yangını görenler durumu İnegöl itfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler alevlere müdahale ederek çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 1 saate kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın sonucu 3 evde kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Muhabir: Murat Avcı